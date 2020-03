Israëliërs mogen alleen nog huis uit bij absolute noodzaak

Het Israëlische ministerie van Gezondheid heeft dinsdag gezegd dat Israëliërs hun huizen alleen uit mogen als dat absoluut noodzakelijk is. Dat is om bijvoorbeeld levensmiddelen of medicijnen te halen.

Burgers mogen niet meer naar parken, stranden, musea of andere plekken waar veel mensen bijeenkomen. De hond uitlaten kan wel en ook tien minuten lang in de eigen tuin rondlopen, is toegestaan. Ouders mogen hun kinderen laten buitenspelen, maar iedereen moet wel afstand van elkaar houden.

Israëlische burgers mogen thuis ook geen vrienden of familieleden ontvangen, tenzij ze in hetzelfde huis wonen. Automobilisten kunnen slechts één persoon meenemen. Openbaar vervoer rijdt tot acht uur ’s avonds en stopt op vrijdag en zaterdag.

Telefoon

Een woordvoerder van de eerstehulpdienst Magen David Adom zei dat de organisatie woensdag in Tel Aviv een drive-in-faciliteit zal openen, die steeds openblijft, om burgers op het virus te testen. De dienst zal die de komende dagen ook in andere plaatsen neerzetten. Wie niet met de auto kan komen, kan thuis de test laten afnemen. Het is de bedoeling dat burgers pas komen als ze een uitnodiging voor de test hebben ontvangen.

Premier Benjamin Netanyahu zei maandag dat de veiligheidsdienst Shin Bet de bevoegdheid heeft om gebruik te maken van het signaal van de mobiele telefoons van de burgers. Israëlische media schreven dat de dienst dit mag doen om te kijken waar de coronaviruspatiënten zich bevinden. De maatregel gaat blijkbaar uit van de filosofie dat burgers hun mobiel niet thuis durven te laten liggen.

De data zouden niet voor andere doeleinden worden gebruikt en na dertig dagen worden gewist. Het Israëlische dagblad Ha’aretz schreef dinsdag dat het ministerie van Gezondheid in de praktijk de gegevens zestig dagen kan bewaren.

De beslissing is genomen zonder goedkeuring van het parlement. Procureur-generaal Avichai Mandelblit gaf echter wel toestemming. Hij zei dat de maandag beëdigde 23e Knesset nog een beslissing over de maatregel moet nemen.

Ha’aretz noemt de gang van zaken „een verontrustende stap, die aanleiding geeft tot bezorgdheid over ernstige inbreuk op individuele rechten. De staat zou de locaties van gezagsgetrouwe burgers niet na moeten gaan, wiens enige misdaad is dat ze geïnfecteerd zijn door het coronavirus.”

Politie

Ha’aretz schreef ook dat de demissionaire regering van Benjamin Netanyahu dinsdagmorgen om 01:30 uur tijdens een telefoongesprek de beslissing nam. Het gaat volgens het blad om „de meest draconische regulaties in de Israëlische geschiedenis.” Dit soort maatregelen werd tot nu toe slechts tegen de Palestijnen gebruikt.

Een woordvoerder van de Israëlische politie zei dat de politie een onderzoek heeft geopend tegen 52 personen die in thuisquarantaine moesten verblijven, maar zich niet aan de regels hielden. Verder heeft de politie 7 onderzoeken geopend tegen individuen die „nepnieuws” zouden hebben verspreid.

In Israël waren woensdagmorgen 427 mensen met het coronavirus geïnfecteerd. De grote meerderheid heeft lichte ziekteverschijnselen. In de Palestijnse gebieden waren dinsdag 41 coronavirus gevallen.