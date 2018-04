Israël zet zich schrap voor wraakactie uit Iran

De spanning is om te snijden. Israël zet zich schrap voor een wraakactie van Teheran, na een nieuwe aanval van de Joodse staat op een Iraanse basis in Syrië. Escalatie dreigt. Iran presenteerde woensdag een nieuwe, mysterieuze kruisraket.

Syrië is een kruitvat. Rusland-Syrië-Iran staan hier regelrecht tegenover VS-Koerdische YPG. In dit kruitvat lijkt de relatie Israël-Iran vooral op een brandende lont. Het wachten is op een directe confrontatie tussen de twee aartsvijanden.

Israël geeft steeds openlijker toe verantwoordelijk te zijn voor luchtaanvallen in Syrië. De Israel Defense Force (IDF) zou daar de afgelopen jaren pakweg honderd aanvallen hebben uitgevoerd. De afgelopen twee weken heeft het leger zeker drie Iraanse doelen in Syrië in puin geschoten.

Waren de Israëlische acties aanvankelijk vooral gericht tegen de doorvoer van geavanceerde wapensystemen uit Iran naar de terreurgroep Hezbollah in Libanon, de laatste maanden komt de IDF steeds vaker in het geweer tegen de groeiende sjiitische militie met steun van de Iraanse Revolutionaire Garde in Syrië.

Een hoge legerfunctionaris erkende dinsdag tegenover The New York Times dat Israël achter de aanval vorige week op de Syrische Tiyas-luchtmachtbasis bij de stad Homs zit. Op de vliegbasis, beter bekend als de T-4, is een Iraanse eenheid met drones gelegerd. Bij de aanval met acht raketten, afgevuurd vanaf F-15-jachtvliegtuigen, zijn zeker veertien militairen, onder wie Iraanse, om het leven gekomen.

„Het was de eerste keer dat we zowel Iraanse faciliteiten als mensen aanvielen”, verklaarde de Israëlische militaire bron. Iran zweert wraak. Teheran liet maandag weten de Israëlische ”hit and run”-strategie tegen Hezbollah en Iran in Syrië niet langer te tolereren.

De Israëlische raketaanval is een vergelding voor een Iraanse drone die op 10 februari vanaf de T-4-basis het Israëlische luchtruim binnendrong. Het onbemande vliegtuig –bewapend met explosieven– was volgens Israël onderweg zijn om een aanval uit te voeren. Helikopters hebben de drone uit de lucht geschoten.

Israël houdt ernstig rekening met een wraakactie uit het land van de ayatollahs. Iran kan de dood van zo veel militairen niet zomaar over zijn kant laten gaan. Twee jaar geleden voerden sjiitische milities, gelieerd aan Iran, een aanval uit op de Israëlische grens, waarbij twee militairen om het leven kwamen.

Niet voor niks heeft de Israëlische legertop dinsdag satellietfoto’s gepubliceerd van vijf Iraanse militaire bases in Syrië. Israël onderstreept daarmee expliciet zijn kennis over de Iraanse militaire activiteiten in Syrië: „Wij weten waar jullie zitten.” De gardisten zijn gewaarschuwd.

Israël dreigt de Iraanse „luchtmacht” in Syrië te vernietigen. Teheran zet volgens Israël toestellen uit de burgerluchtvaart in om wapens naar Hezbollah te transporteren. Deze doelen zijn niet langer veilig, waarschuwde Jeruzalem dinsdag.

De Russische president Poetin heeft de Israëlische premier Netanyahu recent telefonisch officieel te verstaan gegeven de soevereiniteit van Syrië te respecteren. Rusland onderneemt echter nog geen actie tegen Israëlische luchtaanvallen op Iraanse doelen.

Rusland overweegt het Syrische regime te hulp te schieten door levering van het geavanceerde S-300-luchtafweersysteem. Russische troepen beschikken in Syrië zelf over de S-300 en de S-400, met een groot bereik. Levering van de luchtafweerraketten aan Damascus zou de bewegingsvrijheid van Israël in Syrië aanzienlijk beperken.

Israël neemt de dreiging van Iran serieus. De Israel Air Force (IAF) heeft zijn F-15’s onverwacht teruggetrokken uit de prestigieuze luchtmachtoefening Red Flag van de VS in Alaska. De Eagles moeten paraat staan voor een eventuele escalatie.

Iran presenteerde woensdag tijdens de jaarlijkse militaire parade in Teheran een mysterieuze kruisraket van het type Kamin-2. De raketten, voorzien van een soort gps-geleiding of infraroodcamera’s, zijn „puur defensief” bedoeld, verklaarde president Rohani. Niet iedereen is daar helemaal van overtuigd.