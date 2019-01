Israël valt Hamas-doelen aan in Gazastrook

De luchtmacht van het Israëlische leger heeft dinsdagavond na een periode van betrekkelijk rust doelen van de terreurbeweging Hamas in de Gazastrook bestookt.

Volgens de Palestijnse autoriteiten is daardoor een 24-jarige man om het leven gekomen. Enkele anderen raakten gewond.

De aanval was volgens de krant Haaretz een reactie op eerdere beschietingen door Palestijnse militanten in de grensstreek. Een Israëlische militair raakte lichtgewond aan het hoofd door een kogel die door zijn helm ging.

De escalatie heeft mogelijk te maken met het besluit van premier Benjamin Netanyahu een maandelijkse geldzending van 15 miljoen dollar uit Qatar tegen te houden. De financiële injectie voor Gaza van in totaal 90 miljoen is onderdeel van een officieuze wapenstilstand tussen Hamas en Israël in een poging een eind te maken aan de gewelddadige demonstraties bij het grenshek.