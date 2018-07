Israël stemt in met omstreden wet Joodse natiestaat

Het parlement van Israël heeft donderdag een omstreden wet aangenomen waarin Israël wordt omschreven als „natiestaat van het Joodse volk.”

De wet moet de positie van Israël als Joodse natiestaat onderstrepen. Zo is vastgelegd dat het bevorderen van Joodse nederzettingen in het nationaal belang is en dat het „gehele en verenigde Jeruzalem” de hoofdstad van Israël is. Ook wordt een einde gemaakt aan de gelijkschakeling van Arabisch en Hebreeuws; de laatste taal is sinds donderdag de enige officiële taal in Israël, hoewel het Arabisch wel een „speciale status” behoudt. In het land is 20 procent van de inwoners Arabisch.

Het wetsvoorstel is omstreden en kende een lange voorgeschiedenis. Eerder deze week verdween nog een controversieel gedeelte uit de wet, waarin de weg zou worden vrijgemaakt voor gescheiden gemeenschappen op basis van nationaliteit of religie.

De vergadering in de Knesset, het Israëlische parlement, verliep onrustig. Na een bespreking van meer dan acht uur werd de wet donderdag vroeg in de ochtend aangenomen met 62 stemmen voor en 55 tegen. Premier Netanyahu sprak in een toespraak na de stemming over „een beslissend moment. Israël is de natiestaat van het Joodse volk en respecteert de rechten van al zijn burgers.”

Arabische parlementsleden verscheurden na goedkeuring de wet in het parlement als protest. Zij spraken van een „apartheidswet” en „de dood van de democratie.”