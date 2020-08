Israël schort annexatie gebieden Westelijke Jordaanoever op

Voor de serie ”Kerk in 2050” vormde fotograaf Sjaak Verboom mozaïeken van oude christelijke symbolen, gemaakt van de rode steen van de in 2015 afgebroken kerk van Garsthuizen. Een deel van de stenen van de Groningse kerk is bewaard gebleven, in de hoop dat het bedehuis ooit kon worden herbouwd. De mozaïeken zijn gefotografeerd op de fundamenten van de kerk, die nog altijd zichtbaar in het landschap liggen. Zo ontstaat er perspectief vanuit een gebroken kerk: in verbondenheid met het verleden is er verwachting voor de toekomst. beeld Sjaak Verboom