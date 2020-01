Israël probeert zich afzijdig te houden van conflict Iran

Israël probeert zich afzijdig te houden van de oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten na de dood van generaal Qassem Soleimani, de commandant van de Qudsbrigade van de Revolutionaire Garde.

Soleimani kwam vrijdag om het leven bij een Amerikaanse luchtaanval. Ook de leider van pro-Iraanse milities in Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, werd daarbij gedood.

Het is duidelijk dat Israël een laag profiel wil houden. De Israëlische media meldden dat premier Benjamin Netanyahu zijn ministers gevraagd heeft zich van commentaar op de dood van het Iraanse militaire kopstuk te onthouden.

Zelf deed hij dat overigens niet. „Soleimani is verantwoordelijk voor de dood van onschuldige Amerikaanse burgers en vele anderen”, zei hij, voordat hij in Athene op het vliegtuig stapte om vervroegd naar Israël terug te keren. „Hij was van plan meer aanvallen uit te voeren.”

Netanyahu was in Athene voor het sluiten van een deal over de aanleg van een pijplijn tussen Israël en Europa voor de export van door Israël gewonnen gas. Hij zei ook dat Trump waardering verdient voor dit besluit.

Israëlische media meldden vrijdag dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo Netanyahu waarschijnlijk heeft ingelicht over de plannen om generaal Qassem Soleimani te vermoorden. Defensieminister Naftali Bennett voerde vrijdag speciaal overleg met de hoofden van het defensie-establishment.

Iran heeft wraak beloofd. Wat, waar en waneer de Iraanse vergelding op Amerika zich voor zal doen, moet blijken. Dat kan zijn in het Midden-Oosten of elders op de wereld. De wraakactie kan snel komen, maar ook op zich laten wachten.

Israël moet rekening houden met vergelding omdat het een nauwe bondgenoot is van de Verenigde Staten. Dat geldt zeker nu dat land geleid wordt door president Trump.

Israël heeft de paraatheid van legereenheden aan de grenzen verhoogd. Ook sloot Israël de Hermonberg aan de grens met Libanon voor bezoekers.

Duidelijk is dat Soleimani ook een groot gevaar vormde voor Israël. Hij gaf leiding aan de opbouw van de pro-Iraanse strijdmachten in het Midden-Oosten. Iran wil deze milities kunnen inzetten in de strijd tegen Israël.

Militair analist Ron Ben-Yishai schreef op 23 december op de nieuwswebsite Ynet dat Iran na een periode van relatieve kalmte heeft besloten de smokkel van geleide raketten en luchtdoelraketten naar pro-Iraanse milities in Syrië te hervatten. Ook wil het Syrië overspoelen met pro-Iraanse milities.

Het Israëlische leger reageert daarop. De Israëlische militaire acties in Syrië zijn volgens Ben-Yishai bedoeld om te voorkomen dat Iran een militaire aanwezigheid in Syrië opbouwt. Ook moet de Israëlische luchtmacht vrijheid van actie blijven houden als er oorlog uitbreekt.

Ook de Israëlische stafchef, Aviv Kochavi, zei dat Israël wil voorkomen dat zijn vijanden precisiewapens krijgen. Hij begrijpt dat de situatie uit de hand kan lopen. Hij zei dat Israël zich voorbereidt op „een beperkte confrontatie” met Iran.

Kochavi zei volgens The Jerusalem Post dat er geen oorlog zonder slachtoffers is en dat er geen garantie op een korte strijd is. „We hebben nationale weerbaarheid nodig”, aldus de stafchef in de krant. „Ik kijk iedereen recht in de ogen. Het zal zwaar zijn.”