Israël legt vrijheid in 40 steden aan banden

Israël heeft dinsdagavond voor minstens een week in veertig steden waar veel coronabesmettingen zijn, uitgaansbeperkingen ingesteld.

Ook in een aantal Arabische en ultra-orthodoxe Joodse wijken in Jeruzalem gelden de restricties.

De inwoners van deze „rode” steden en wijken mogen zich van ’s avonds 19 uur tot 5 uur ’s morgens niet verder dan 500 meter van huis verwijderen. Winkels en bedrijven moeten gesloten zijn, tenzij ze essentiële waren verkopen of noodzakelijke diensten verrichten. De scholen blijven dicht, met uitzondering van instellingen voor bijzonder onderwijs en kinderopvang.

Het aantal nieuwe Covid-19-besmettingen in Israël is de afgelopen dagen opgelopen tot meer dan 3000 per dag. Dagelijks bezwijken ongeveer 10 mensen aan de pandemie en het totale aantal doden is gestegen tot over de 1000.

De coördinator van de strijd tegen de pandemie, prof. Ronni Gamzu, verontschuldigde zich dinsdag tegenover de bewoners en burgemeesters van de plaatsen waar de beperkingen gelden. Maar, zo voegde hij eraan toe, de maatregelen zijn noodzakelijk om de gezondheid te beschermen. Hij zei dat de besmettingsgraad in deze steden tot de hoogste van de wereld behoort.

Gamzu, minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein en andere hoge functionarissen die betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus, zijn zelf in quarantaine gegaan omdat ze in aanraking zijn geweest met mensen die corona bleken te hebben. Israël zal in de komende dagen maatregelen bekendmaken voor de Joodse feestdagen, die eind volgende week beginnen. Tijdens deze feestdagen zoeken familieleden en vrienden elkaar op. De verwachting is dat de burgers dit jaar de maaltijden alleen kunnen gebruiken met hun nabije familieleden.

Israël blijft tijdens de feestdagen gesloten voor toeristen uit het buitenland.