Israël kondigt 'corona-samenwerking' met Emiraten aan

Israël gaat op wetenschappelijk gebied samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in de strijd tegen het coronavirus. Dat maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdag bekend, ondanks het feit dat zijn land geen diplomatieke banden heeft met Arabische landen in de Golfregio.

"Deze samenwerking zal op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en technologie zijn", zei Netanyahu in een verklaring. "Des te sterker we zijn, des te krachtiger zijn we in het afschrikken van onze vijanden en het dichterbij brengen van onze vrienden."

De betrekkingen tussen de VAE en Israël zijn de afgelopen jaren ietwat verbeterd, hoewel zij geen diplomatieke banden onderhouden. Beide landen hebben hun zorgen over Iran, dat door Israël als aartsvijand wordt gezien.

De aankondiging over de samenwerking komt enige dagen voordat Israël een door de VS gesteund plan in werking hoopt te laten treden voor de annexatie van nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijnen hebben woest gereageerd en ook internationaal is het plan scherp veroordeeld.

Minister Anwar Gargash (Buitenlandse Zaken) van de VAE zei onlangs dat zijn land hetzelfde over de annexaties zal blijven denken, ook al komt er samenwerking met Israël. Volgens Anwar kan het land niet verwachten zijn banden met de Arabische wereld te normaliseren zolang het nederzettingenbeleid wordt doorgezet.