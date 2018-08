Israël heeft niets te vrezen van Trump

Israël was bijzonder blij met de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad. Maar deze handreiking is niet gratis, waarschuwde president Trump deze week. De vraag is hoeveel zorgen Israël zich moet maken.

Trump zei deze week op een verkiezingsbijeenkomst in West-Virginia dat er een „hogere prijs” is. „De Palestijnen krijgen iets heel goeds, omdat zij nu aan de beurt zijn.”

Deze opmerking gaf in Israël aanleiding voor talkshows om de vraag te stellen: welke eisen zou Trump aan Israël willen stellen? Wat de prijs is, liet Trump immers in het midden.

Toch is het onwaarschijnlijk dat de VS van Israël wezenlijke concessies vragen. Het gaat waarschijnlijk om relatief kleine handreikingen, zoals de ontmanteling van enkele nederzettingen.

De VS veroordelen de nederzettingen niet meer en spreken ook niet meer van bezetting van de Westelijke Jordaanoever of over een tweestatenoplossing. Bovendien zullen de aanhangers van Trump niet toestaan dat hij werkelijk druk op Israël uitoefent.

Er is nog een reden waarom Israëlische leiders niet wakker hoeven te liggen. Jeruzalem kan erop vertrouwen dat de Palestijnen een mogelijk vredesplan verwerpen, zodat deze regering-Netanyahu dat ook niet hoeft uit te voeren. Israël wordt dus niet door Trump belemmerd in zijn beleid op de Westelijke Jordaanoever.

Vermoedelijk deed Trump zijn uitspraak in een poging de Palestijnen voor zich te winnen. De opmerking heeft dan ook een lange voorgeschiedenis.

In 2014 braken de Israëliërs en de Palestijnen het overleg af dat onder leiding van de Amerikaanse regering-Obama werd gevoerd. Trump heeft echter aangegeven dat hij „de deal van de eeuw” graag wil sluiten. Hij heeft zijn afgezant Jason Greenblatt en zijn adviseur en schoonzoon Jared Kushner aan het werk gezet om zo’n vredesplan op te stellen. Dat plan moet het uitgangspunt worden bij nieuwe vredesonderhandelingen tussen beide partijen.

Trump had echter het geduld niet om hier op te wachten. Op 6 december vorig jaar maakte Trump bekend dat hij Jeruzalem erkende als Israëls hoofdstad en dat hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verhuizen. Dat laatste is inmiddels gebeurd. De precieze grenzen van Jeruzalem moesten echter door de partijen zelf worden vastgesteld, zei Trump. Daarmee liet hij al ruimte voor een compromis.

Vermoedelijk heeft Trump het bij de Palestijnse leiders echter verbruid. Zij claimen Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de staat Palestina. Om die reden zullen ze het Amerikaanse plan verwerpen. Want de Amerikanen hebben met het besluit over Jeruzalem al gekozen, namelijk voor Israël en tegen de Palestijnen.