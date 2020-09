Israël bevestigt relatie met Golfstaten met verdragen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zondagavond naar de Verenigde Staten vertrokken om dinsdag in Washington normalisatieverdragen te tekenen met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.

De ceremonie zal dinsdag plaatshebben bij de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Voor zijn vertrek kondigde Netanyahu een tweede lockdown aan in zijn land. Die gaat vrijdagmiddag in, aan de vooravond van het Joodse Nieuwjaar.Het aantal vastgestelde corona-infecties is opgelopen tot circa 4000 per dag.

Netanyahu zag vrijdag na protesten af van het plan met een particulier vliegtuig naar de VS te reizen om besmettingskansen te verkleinen. Zondagavond waren demonstranten op de been bij de luchthaven. Ze vinden dat Netanyahu niet voor vier dagen kan vertrekken als Israël door het coronavirus wordt geteisterd.

Van de zijde van de Emiraten zal minister van Buitenlandse Zaken Abdullah bin Zayed al-Nahyan het verdrag ondertekenen. Hij is de broer Mohammed bin Zayed, de kroonprins van Abu Dhabi. De Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, zet de handtekening namens zijn land.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi sprak zaterdag met zijn Bahreinse ambtgenoot. Ashkenazi zei dat hij uitkijkt naar de verdieping en versterking van de relaties tussen beide landen. In de praktijk bestaan er al jaren contacten tussen Israël en de gematigde Golfstaten.

Pogingen van de Amerikanen om ook andere Golfstaten en Afrikaanse landen verdragen met Israël te laten ondertekenen, hebben tot dusver niets opgeleverd. Het sultanaat Oman verwelkomde het besluit van Bahrein echter wel. Het verklaarde te hopen dat de nieuwe strategische benadering een praktische stap zal naar vrede „gebaseerd op de beëindiging van de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden en de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.”

Haim Tomer, voormalig hoofd van de afdeling buitenlandse operaties van de inlichtingendienst Mossad, zegt dat de relaties met de Golfstaten zijn verbeterd door ongerustheid over een nucleair bewapend Iran en radicale islam. De Palestijnse kwestie heeft voor de Golfstaten geen topprioriteit meer. In het verleden stelden Arabische landen dat ze de relaties met Israël pas kunnen normaliseren als het Israëlisch-Palestijnse conflict is opgelost.

De tweede Palestijnse opstand, die in 2000 uitbrak, de weigering van de Palestijnen vredesvoorstellen aan te nemen en de splitsing tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas hebben er volgens Tomer aan meegewerkt dat de Palestijnse kwestie minder belangrijk werd. „Ze waren geïnteresseerd in veiligheidsallianties met Israël.”