Israël benoemt christen tot ambassadeur

Israël heeft voor het eerst een christelijke Arabische ambassadeur voor de Joodse staat benoemd. George Deek zal vanaf de zomer van 2019 Israël vertegenwoordigen in Azerbeidzjan, waar overwegend moslims wonen.

„George is een begenadigd advocaat en een veelgevraagd spreker”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. De 34-jarige heeft de hele diplomatieke opleiding gevolgd en werkte al als plaatsvervangend ambassadeur in Nigeria en Noorwegen.

Deek is geboren in een christelijke Arabische familie in het stadsdistrict Jaffa van Tel Aviv. Momenteel is hij adviseur van de directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem. Hij spreekt vloeiend Hebreeuws, Arabisch en Engels en goed Frans.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken beschreef de benoeming van Deek als een symbool van „integratie van Israëliërs met verschillende achtergronden in de vertegenwoordiging van de staat”. Deek is de enige christelijke medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deek is overigens niet de eerste Arabische ambassadeur van Israël. Dat is Ali Yahya, die in 1995 werd benoemd tot ambassadeur in Finland.