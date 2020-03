Iran vreest nieuwe golf besmettingen

Iran maakt zich op voor een tweede golf van besmettingen in het al zwaar getroffen land. Veel burgers sloegen tijdens Perzisch Nieuwjaar reisadviezen in de wind.

De Iraanse kabinetsvergadering vormde afgelopen woensdag een merkwaardig schouwspel. President Rohani en zijn ministers overlegden met mondkapjes op en handschoenen aan. Allemaal op zeer gepaste afstand van elkaar. Ze hadden hun les geleerd, want in geen enkel ander land zijn zoveel leden van de regering met het coronavirus besmet geraakt.

Belangrijkste onderwerp van gesprek was de vrees voor een sterke opleving van het aantal infecties met Covid-19. Eind vorige week vierden Iraniërs Perzisch Nieuwjaar, een van de belangrijkste nationale feestdagen. Ondanks allerlei beperkingen, reisden veel inwoners toch naar familie her en der in het land. Dat voedt de angst dat zij daarmee het virus alleen maar verder hebben verspreid. In Iran waren vrijdag bijna 30.000 mensen besmet; er zijn 2234 doden te betreuren.

Hoewel de Islamitische Republiek een van de zwaarst getroffen landen is, wil de regering tot nu toe niet tot een totale lockdown overgaan. Wel worden de reisbeperkingen opnieuw aangescherpt. De grote test is 1 april als Iraniërs Sizda Bedar vieren, de traditionele Perzische Dag van de Natuur. Dat is opnieuw een moment waarop families normaal gesproken massaal buiten samen komen om te picknicken. De overheid heeft al gedreigd om parken te sluiten.

Chemische wapens

De Iraanse autoriteiten maken zich ook grote zorgen over een groep van zo’n 100.000 burgers die tijdens de Golfoorlog (1980-88) aanvallen met chemische wapens overleefden.

De Iraakse dictator Saddam Hussein zette in dat conflict op grote schaal mosterd- en zenuwgas in. Tienduizenden mensen kampen sindsdien met chronische longziektes en ademhalingsproblemen. Zij zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van het coronavirus.

Diverse slachtoffers van die oorlog zijn de afgelopen weken aan Covid-19 overleden. De vrees bestaat dat het aantal doden in deze bevolkingsgroep de komende tijd nog fors zal oplopen.

Het coronavirus heeft intussen ook alle aandacht voor de recente betogingen tegen het regime naar de achtergrond gedrongen. Nog maar enkele weken geleden ging de bevolking massaal de straat op om haar onvrede te uiten. Die protesten zijn volledig ingezakt.