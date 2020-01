Iran veroordeelt moord hoge Iraanse militair in Irak door VS

De Iraanse minister Mohammad Javad Zarif van Buitenlandse Zaken heeft de luchtaanval in Irak, waarbij de hoge Iraanse militair generaal Qassem Soleimani is omgekomen, scherp veroordeeld. Hij beschouwt de aanval als een gevaarlijke escalatie en waarschuwt de Verenigde Staten dat die consequenties gaat hebben.

„Deze Amerikaanse daad van internationaal terrorisme en het vermoorden van generaal Soleimani is extreem gevaarlijk en een onverstandige escalatie”, schreef de minister op Twitter. „De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor alle gevolgen van zijn schurkenstaten-terrorisme.”

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.