‘Iran heeft te veel verrijkt uranium’

Iran heeft nu meer lichtverrijkt uranium dan is toestaan volgens de internationale akkoorden die in 2015 zijn gesloten. Dit meldde het Iraanse persbureau FARS, dat nauwe banden met het regime in Teheran onderhoudt.

De Iraanse Atoomenergieorganisatie (AEOI) had eerder al aangekondigd dat er op 27 juni al meer dan de toegestane 300 kilo lichtverrijkt uranium in het land zou zijn. De 300 kilo was in 2015 afgesproken in het internationale akkoord over de Iraanse nucleaire ambities, dat vorig jaar mei door Amerika werd opgezegd.

Iran wordt economisch zwaar getroffen door de Amerikaanse afwijzing van het internationale akkoord en door Amerikaanse sancties. Het akkoord zou Iran uit zijn isolement halen en de verlamde economie vlot trekken. Maar door de sancties heeft Iran volgens de regering in Teheran geen baat bij het akkoord.