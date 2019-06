Iran dreigt weer met uitstappen atoomdeal

Iran dreigt zich nog verder terug te trekken uit de overeenkomst die het sloot met westerse mogendheden over zijn nucleaire programma als Europese staten het land niet beschermen tegen sancties van de VS. Dat heeft het hoofd van de strategische raad voor buitenlandse relaties in Teheran gezegd.

In mei dreigde Iran ook al met terugtrekking nadat de VS de medewerking aan het akkoord had opgezegd. Het kondigde toen een ultimatum van 60 dagen aan. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dit weekeinde nieuwe sancties aan tegen Iran. De spanningen tussen de landen zijn opgelopen door aanvallen op olietankers bij Oman en het neerschieten van een Amerikaanse drone door Iran.

De Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur John Bolton kwam zondag met dreigende taal richting Teheran. „Ons leger is weer opgebouwd, nieuw en op elk moment inzetbaar, veruit het beste in de wereld.” Trump zei elders dat de mogelijkheid van een militaire actie „altijd op tafel ligt”. Donderdag blies hij op het laatste moment aanvallen op Iraanse doelen af.