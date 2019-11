Iran begint met verrijking uranium in Fordo

Iran is na vier jaar begonnen met de verrijking van uranium in de ondergrondse atoomfaciliteit in Fordo, ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Dat heeft het Iraanse Atoomagentschap AEOI zaterdag bekendgemaakt.

Met de verrijking tot 4,5 procent overtreedt Iran bewust het atoomakkoord dat in 2015 in Wenen werd gesloten, maar het niveau is niet voldoende voor het maken van kernwapens. Het land wil de druk opvoeren op andere verdragslanden om zich ook aan de afspraken te houden. Dat gebeurt nu niet, vindt Iran. De atoomdeal werd gesloten om te voorkomen dat Iran kernwapens kan maken. De VS stapten in mei 2018 eenzijdig uit het atoomverdrag, omdat Iran aan strengere voorwaarden zou moeten voldoen. De VS legden toen strenge economische sancties op aan Iran.

President Hassan Rouhani heeft het onaanvaardbaar genoemd dat de atoomafspraak maar van één kant wordt gerespecteerd. „Houd jullie aan de overeenkomst van Wenen, dan doen wij dat ook”, zegt minister Mohammed Jawad Sarif van Buitenlandse Zaken.

Volgens Iran is het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) van alle stappen en vorderingen op de hoogte.