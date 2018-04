Iraakse vliegtuigen bestoken IS in Syrië

Irak heeft donderdag luchtaanvallen uitgevoerd op posities van Islamitische Staat (IS) in Syrië. Premier Haider al-Abadi zei dat tot actie is besloten omdat IS-bendes een gevaar vormen voor Irak.

Irak heeft de Syrische president Bashar al-Assad ingelicht voordat het tot de luchtaanvallen overging. Irak wordt gesteund door westerse landen en heeft tegenwoordig ook een goede relatie met Iran en Rusland, twee bondgenoten van Assad.

In december heroverde het Iraakse leger de stad Mosul op IS en verklaarde Bagdad dat het de terreurbeweging had verslagen. Vanuit het grensgebied van Syrië en Irak voeren IS-strijders nog geregeld aanvallen uit in Irak.