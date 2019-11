Iraakse premier belooft andere machtsverdeling

De Iraakse premier Adel Abdel Mahdi heeft ingrijpende veranderingen in de machtsverdeling binnen de regering toegezegd na aanhoudende protesten in het land. Tot nu toe werd de macht verdeeld onder verschillende religieuze en etnische groeperingen.

Openbare instellingen moeten moderner en efficiënter worden. Hervormingen moeten zorgen voor meer werkgelegenheid en de corruptie in het land bestrijden, beloofde Abdel Mahdi.

Sinds de val van het regime van Saddam Hussein in 2003 worden via een proportioneel systeem de ministersposten verdeeld tussen sjiieten, soennieten en Koerden. Velen zien juist in dat systeem de oorzaak van de grootschalige corruptie in Irak.

De meerderheid van de Irakezen is sjiitisch. De soennitische minderheid voelt zich door hen benadeeld. In de tijd van Saddam werden juist de sjiieten achtergesteld.

Sinds begin oktober zijn er massale protesten tegen de regering. De betogers willen dat die in zijn geheel aftreedt, dat het parlement wordt ontbonden en er een nieuw politiek systeem komt.