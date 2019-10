Inval politie bij bestuursorgaan Vaticaan

De politie van het Vaticaan heeft een inval gedaan bij het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel en de Financiële Informatie Autoriteit (FIA). Het Staatssecretariaat is het belangrijkste bestuursorgaan binnen de Romeinse Curie. De FIA gaat over de geldstromen binnen het Vaticaan.

De politie deed de invallen in een onderzoek dat is gestart na klachten van de bank van het Vaticaan over de financiën van de pauselijke staat. Volgens een bron binnen het Vaticaan heeft het te maken met de aan- en verkoop van vastgoed. De precieze reden voor de invallen is niet bekendgemaakt.