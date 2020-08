Ingelaste EU-top gepland voor eind september

De regeringsleiders van de 27 EU-landen worden eind volgende maand verwacht in Brussel. EU-president Charles Michel heeft voor 24 en 25 september een ingelaste top gepland, melden EU-bronnen. Naast de relatie met China en Turkije zou ook de werking van de interne markt op de agenda staan.

Verder zouden de leiders spreken over het voorstel om de naleving van rechtsstaatprincipes te koppelen aan het uitkeren van EU-fondsen. Daarover werden op de jongste top in juli globale afspraken gemaakt die nog verder moeten worden uitgewerkt. Met name Polen en Hongarije kunnen nadeel ondervinden van een dergelijke koppeling.

De eerstvolgende reguliere EU-top vindt plaats op 15 en 16 oktober.