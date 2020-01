Indonesische rangers bewapend vanwege illegale houtkap

Boswachters in de Indonesische provincie Atjeh worden bewapend om zo de illegale houtkap in het gebied tegen te gaan. Jaarlijks verdwijnt er 32.000 hectare bos, terwijl het gebied 2 miljoen hectare groot is. Illegale houtkap is daar de voornaamste oorzaak van.

„Zonder wapens het bosgebied in is niet alleen gevaarlijk, het is ook niet handig als je de strijd aangaat met illegale houtkappers”, laat het milieuagentschap van Atjeh weten. In totaal krijgen zo’n 120 rangers pistolen, geweren en munitie. De bewapening van de boswachters kost 1,4 miljard roepia (circa 90.000 euro).

Eerder werd ook al besloten stropers te bestraffen met zweepslagen. Zij hebben het vooral gemunt op tijgers en orang-oetans.