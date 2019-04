India met 900 miljoen man naar de stembus

De verkiezingen van ’s werelds grootste democratie zijn begonnen. Een logistieke monsteronderneming. De komende zes weken mogen maar liefst 900 miljoen Indiase kiezers hun stem uitbrengen. Op 23 mei wordt de uitslag bekend gemaakt. De verwachting is dat regeringspartij BJP van premier Modi de grootste zal blijven.

In het hart van Delhi, in de moslimwijk Nizamuddin, runt Asif (35 jaar) een bureau-accessoireswinkel. Hij gaat op de linkse Congrespartij stemmen. „Zij zijn degenen die ons land verder zullen ontwikkelen”, verklaart hij kalm. Asif heeft twee vertegenwoordigers van pennenbedrijf BIC op bezoek. Terwijl Parveen Trivari (53) geïnteresseerd meeluistert, zet collega DP Rai (47) zijn rugzak met BIC-pennen op de grond en verklaart: „Wij stemmen op Modi. Ons geen blinde aanbidders noemen, hoor!” Hij wijst naar Asif en zegt: „Laat ik duidelijk zijn: Hij is moslim. Wij zijn hindoes. We zijn allemaal Indiërs.” Asif knikt. „Wij stemmen op de BJP”, vervolgt DP, „omdat het een eerlijke partij is. Dankzij Modi. Ook ík heb geleden onder de massale bankbiljettenwisseling van 2016, maar het was nodig om corruptie uit te bannen. Ook waren Modi’s belastinghervormingen nodig. We stemmen op de BJP, omdat Modi integer is.”

Klant Jigesh Kumar (40) weet niet wat hij hoort. „De BJP is zo corrupt!”, roept hij tegen DP. „Hoe kan het dat Saudi-Arabië voor een fractie van de prijs dezelfde gevechtsvliegtuigen koopt als India? Die regeringsaankoop was niet zuiver. En Modi zelf is ook door en door corrupt!” Jigesh blijkt een AAP-aanhanger, een lokale pragmatische partij. DP maakt korte metten met zijn keuze. „Ook AAP is corrupt! Alle politici zijn corrupt. Maar Modi doet er in ieder geval iets aan.”

„Modi is een dief! Zie je dat niet?”, roept Jigesh. „En door hem zijn er spanningen tussen moslims en hindoes.” „Natuurlijk niet! Dat zie je toch?”, werpt DP tegen en wijst op het gemêleerde gezelschap in de winkel.

De strijd gaat tussen de twee grootste partijen, de hindoenationalistische Bharatiya Janata Partij (BJP) en de linkse Congrespartij. In 2014 bracht de BJP onder leiding van premier Narendra Modi een aardverschuiving teweeg. Hij veroverde na ruim zeventig jaar heerschappij van de Congrespartij 282 van de 543 zetels van het Lagerhuis. De Congrespartij wist er slechts 44 binnen te halen. Behoudt de BJP straks haar meerderheid?

Desinformatie

Desinformatie is een groot probleem. Recentelijk heeft Facebook honderden Indiase pagina’s met nepnieuws verwijderd. Tot grote zorg van experts. Immers, hoe democratisch zijn de verkiezingen als kiezers het onderscheid niet meer kunnen maken tussen feitenvrije propaganda en gefundeerde argumenten?

De BJP heeft het grootste budget en een sterk propaganda-apparaat, vooral op sociale media. Ook is ze nauw verbonden aan tal van televisiezenders. Aanhangers zien Modi als een hardwerkende, niet-corrupte leider. Een hindoepatriot, die India op de kaart heeft gezet. Toch daalde Modi’s populariteit vorig jaar in de peilingen. Want vooral onder boeren en jongeren is economische vooruitgang uitgebleven. En recentelijk kwamen werkeloosheidscijfers naar buiten: de hoogste van de afgelopen veertig jaar. Maar in de crisis met Pakistan, afgelopen februari, wist Modi zich te profileren als sterke leider en is zijn populariteit opnieuw gestegen.

Hoewel vooral economische beloftes Modi in 2014 in het zadel hebben geholpen, vrezen critici een achterliggende agenda: het streven naar een volledige hindoemaatschappij. Christenen, moslims en andere niet-hindoes vormen 20 procent van de bevolking. Zij dreigen steeds verder in de verdrukking te komen. Zo zijn er de afgelopen drie jaar volgens Human Rights Watch 36 moslims vermoord op verdenking van koeslachting. Vanuit de regering kwam weinig commentaar. Een BJP-politicus hing vorig jaar bij vrijlating zelfs een bloemenkrans om de nek van enkele voor moord veroordeelde ”gauraksha’s”, zelfverklaarde heilige-koebeschermers.

Rijkeluiskind

Zal de oppositie door dit toenemende geweld meer stemmen krijgen? De tegenpartijen zijn verdeeld. Rahul Gandhi, de leider van de Congrespartij, wordt niet gezien als een sterke politicus. Bovendien heeft hij zijn achtergrond tegen zich. In de regeringsgezinde media wordt hij neergezet als een verwend rijkeluiskind uit een politieke dynastie. De meeste peilingen voorspellen daarom dat de BJP de grootste partij zal blijven, maar geen meerderheid zal krijgen.

In Nizamuddin, vlak bij een eeuwenoude islamitische pelgrimsplaats, wacht Rana Ramsingh Bahadur in zijn riksja op een rit. Zo’n 35 jaar geleden kwam hij uit een dorp in Uttar Pradesh naar Delhi voor een beter leven. „Het gaat mij om de economie. In 2014 stemde ik BJP, maar ik ben teleurgesteld. Modi is zijn beloftes niet nagekomen. De werkeloosheid is hoger dan ooit. Ik ga nu weer op de Congrespartij stemmen.”

Guesthouse-eigenaar Nadin Shah (49) mengt zich in het gesprek. „Ik stem BJP. Modi is een sterke leider. Hij is tegen corruptie. Hij heeft toiletten gebouwd. In vijf jaar heeft hij het land met grote sprongen economisch en technologisch vooruit gebracht. We moeten hem de kans geven om dat verder uit te bouwen.”