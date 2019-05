India begonnen met tellen 600 miljoen stemmen

India is begonnen met het tellen van de ruim 600 miljoen stemmen die zijn uitgebracht tijdens de algemene verkiezingen die de afgelopen vijf weken zijn gehouden. Daarmee zijn het de grootste verkiezingen ter wereld waarin 900 miljoen stemgerechtigden mochten kiezen voor in totaal 543 zetels in de Lok Sabha (Lagerhuis).

Kiezers konden stemmen op duizenden kandidaten van honderden partijen. De verkiezingen duurden zo lang omdat de meer dan een miljoen stembureaus moeten worden beveiligd door federale troepen. De plaatselijke politie wordt als te bevooroordeeld gezien.

Verwacht wordt dat de coalitie geleid door de partij van zittend premier Narendra Modi de verkiezingen met ruime meerderheid gaat winnen. De telling begon om 08.00 uur in de ochtend (lokale tijd). In de loop van donderdag wordt een duidelijk beeld van de uitslag verwacht.