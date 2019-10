In beeld: Het verdriet van Grays

Hoe was hun einde? Je durft er haast niet over na te denken. Ze stierven een smadelijke dood. Hun 39 lichamen werden woensdag gevonden in een koeltrailer in het Engelse Grays, ten oosten van Londen. Het waren 39 Chinezen, onder wie een tiener.

De vrachtwagen waarin ze zich hadden verschanst, was naar de haven van Zeebrugge gereden. Om vandaar over te steken naar Engeland. Dat was voor deze migranten kennelijk het land van de belofte. Van de ongekende mogelijkheden.

Het ging vaker gruwelijk mis met Chinezen die snakten naar een beter leven. In juni 2000 kwamen 58 Chinezen om. Ook in Engeland. Dover toen. Ze zaten eveneens in een truck. De arme drommels stierven door koolmonoxidevergiftiging.

Vragen te over na het drama in Grays deze week: Zouden de Chinezen ooit gehoord hebben van Grays en van Zeebrugge? Zat er een bende mensensmokkelaars achter het illegale transport van deze mensen?

En wat is de rol van de 25-jarige chauffeur van de sinistere truck? Wist deze jongeman uit Noord-Ierland, verdachte van meervoudige moord, dat er achterin de vrachtwagen tientallen mensen zaten verstopt? Hoe dat ook zij: talloze migranten zullen op zoek blijven gaan naar een beter leven. Met bootjes. Met trucks. Met zelf in elkaar geflanste wrakken.

Met de moed der wanhoop.