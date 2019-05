Ierland: Brexit gaat gevaarlijke fase in

In het brexitverhaal breekt door het aanstaande vertrek van Theresa May een nieuwe fase aan die voor Ierland wel eens "zeer gevaarlijk" zou kunnen zijn. Dat zei premier Leo Varadkar tegen het Ierse Virgin Media News. "Het kan zijn dat een eurosceptische premier wordt gekozen die het met Brussel gesloten akkoord in de prullenbak wil gooien en gaat voor een no-deal".

Het alternatief klinkt hem prettiger in de oren. "We zouden zelfs met een nieuwe Britse regering te maken kunnen krijgen die de voorkeur geeft aan een nauwere relatie met de EU en aanstuurt op een tweede referendum. Wat er ook gebeurt, wij zullen onze zenuwen in bedwang houden. Wij gaan onze verbondenheid met de landen van de Europese Unie versterken en uitbouwen en we gaan ervoor zorgen dat Ierland daardoor te zien is".

De Ierse buitenlandminister Simon Coveney waarschuwde dat de EU de opvolger van May geen "betere of heel andere deal" gaat aanbieden. "Het idee dat een nieuwe premier een hardere onderhandelaar is, het opneemt tegen de EU en een veel betere deal regelt voor Groot-Brittannië? Dat is niet hoe de EU in elkaar zit", zei Coveney tegen radiostation Newstalk.

De EU heeft steeds duidelijk gemaakt niet opnieuw te willen onderhandelen over de scheidingsovereenkomst die ze met May heeft gesloten. Dat heeft geleid tot een patstelling, omdat die brexitdeal herhaaldelijk is weggestemd door het Britse Lagerhuis.

In Europa wordt steeds nadrukkelijker rekening gehouden met een harde brexit zonder afspraken. "Dat lijkt een realiteit die nu haast onvermijdelijk is", zei de Spaanse regeringswoordvoerster Isabel Celaá vrijdag na het wekelijkse kabinetsberaad.