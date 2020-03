Hulp vluchtelingen Lesbos voor een deel hervat

Hoewel de situatie op Lesbos nog steeds „licht ontvlambaar” is, hebben diverse hulporganisaties hun werk in kamp Moria gedeeltelijk hervat.

De medische missie van Stichting Bootvluchteling is donderdag weer van start gegaan. „Na de noodgedwongen stop van drie dagen, zijn we erg blij dat we de mensen in Moria weer van de hoognodige medische zorg konden voorzien”, meldde de organisatie donderdagavond.

Bootvluchteling werkt met een kleiner medisch team dan normaal. Zij verwacht haar psychosociale missie binnenkort eveneens te hervatten. „We blijven van dag tot dag monitoren wat veilig en mogelijk is. De situatie is nog steeds licht ontvlambaar.”

De organisatie EuroRelief, onder meer verantwoordelijk voor de huisvesting van vluchtelingen die in Moria aankomen, is sinds donderdag ook weer actief in het kamp. Deze ngo werkt eveneens met een kleiner team. „Ongeveer 60 procent van onze vrijwilligers heeft het eiland verlaten en velen van hen helpen nu partnerorganisaties in Athene.”

De hulpverlening door ngo’s in kamp Moria lag sinds zondag vrijwel geheel stil, nadat Griekse actievoerders op wegen rond het kamp blokkades hadden opgeworpen en hulpverleners beletten het kamp in te gaan. In en rond Moria verblijven zo’n 20.000 vluchtelingen en migranten.