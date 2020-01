Huis VS stuurt aanklachten tegen Trump naar Senaat

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stuurt de aanklachten tegen president Donald Trump naar de Senaat. Afgevaardigden in het door Democraten gedomineerde Huis stemden daar met 228 tegen 193 stemmen mee in.

De Democraten beschuldigen Trump van machtsmisbruik en belemmering van het Congres. Hij zou Oekraïne hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden. Het Witte Huis weigerde daarna getuigen en documenten beschikbaar te stellen aan parlementariërs die dat onderzochten.

Voorzitter Nancy Pelosi van het Huis maakte eerder op de dag bekend wie als aanklagers gaan optreden in het afzettingsproces. De Democraat Adam Schiff komt aan het hoofd te staan van het zevenkoppige team van zogeheten impeachmentmanagers.

Het Witte Huis verwacht dat Trump in de Senaat snel zal worden vrijgesproken, zegt een anonieme regeringsfunctionaris. „Ik denk dat het erg onwaarschijnlijk is dat het langer gaat duren dan twee weken.” In de Senaat heeft de Republikeinse partij van Trump de meeste zetels. De senatoren gaan in het proces optreden als juryleden.

Het Amerikaanse Congres heeft nog nooit een president afgezet. Richard Nixon besloot tijdens het Watergateschandaal zelf op te stappen. Pogingen Bill Clinton en Andrew Johnson uit hun ambt te zetten via een afzettingsproces mislukten. Het kwam in de Senaat niet tot een veroordeling.

De aanklachten tegen Trump worden naar verwachting op donderdag voorgelezen in de Senaat. Daar is een tweederdemeerderheid nodig om hem te veroordelen. De president noemt het proces een „heksenjacht” door politieke tegenstanders.