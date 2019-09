Hotelmagnaat Barron Hilton (91) overleden

De Amerikaanse hotelmagnaat Barron Hilton is donderdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn eigen Hilton Foundation vrijdag bekend. Hij bouwde de wereldberoemde Hilton-hotelketen uit, die werd opgericht door zijn vader Conrad. Barron Hilton stierf een natuurlijke dood in zijn huis in Los Angeles.

De hotelketen werd een van de grootste particuliere bedrijfsorganisaties van de wereld. Barron Hilton trad in 2007 toe tot de Giving Pledge, een initiatief om vermogende mensen aan te moedigen een groot deel van hun geld aan goede doelen te besteden. Ook multimiljardairs als Bill Gates van Microsoft en investeerder Warren Buffett horen daarbij. Barron Hilton zou maar liefst 97 procent van zijn vermogen hebben weggegeven, wat hem een van de belangrijkste donoren maakte.

Hilton werd geboren in Dallas. In zijn vrije tijd hield hij van jagen en vissen en was hij graag piloot. Barron Hilton laat acht kinderen, vijftien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen na. Zijn vrouw Marilyn verloor hij al in 2004.