Bij een grote brand in een hotel in Harbin in het noordoosten van China zijn zaterdagochtend achttien mensen om het leven gekomen. Na vier uur waren de hulpdiensten de brand in het drie verdiepingen tellende gebouw de baas.

Bij bluswerkzaamheden waren meer dan honderd brandweerlieden en militairen betrokken, meldt de Chinese zender China Global Television. De oorzaak van de brand is niet bekend. Harbin ligt in Mantsjoerije, vlak bij de grens met Rusland en Noord-Korea.