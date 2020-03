Hospitaalschip komt aan in New York

Een militair hospitaalschip, voor opvang van patiënten die niet aan het coronavirus lijden, is maandag in New York aangekomen. Het ziekenhuisschip zal op die manier de last verlichten van ziekenhuizen die zijn overweldigd door de coronacrisis.

New York, het Amerikaanse epicentrum van het coronavirus, bereidt zich voor op de piek van de pandemie waardoor al meer dan 2500 mensen in de Verenigde Staten zijn overleden.

De USNS Comfort van de marine met duizend bedden aan boord kwam aan bij een pier in Manhattan.