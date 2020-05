Hooggerechtshof VS voor het eerst live op radio en tv

Na een pauze veroorzaakt door het coronavirus zal het Amerikaanse Hooggerechtshof maandag de rechtszaken hervatten met rechters die vanuit huis werken. Voor het eerst in de geschiedenis zijn de hoorzittingen live te volgen op radio en televisie.

De stap naar grotere transparantie wordt in juridische kringen al jarenlang bepleit en is lang geleden al door veel nationale en lokale rechtbanken geadopteerd; maar voor het Hooggerechtshof was er een pandemie voor nodig.

In normale tijden komt de hoogste Amerikaanse rechtbank bijeen in zijn statige neoklassieke gebouw op First Street direct tegenover het Amerikaanse Capitool.

Tweehonderd zitplaatsen in de marmeren zittingszaal zijn gereserveerd voor het publiek. Dat staat vaak uren in de rij voor de gevel met witte pilaren van het gebouw om de negen rechters te horen praten over diverse vaak juridisch baanbrekende kwesties.

In de rechtszaal is elektronische apparatuur strikt verboden en mogen journalisten niet over de hoorzittingen schrijven totdat de rechters met hun conclusie komen. Officiële opnamen van de zittingen - alleen geluid - worden pas enkele dagen later online geplaatst.

Maar op maandag zullen voor het eerst in de geschiedenis verschillende mediakanalen, waaronder de Fox- en C-Span-netwerken, live uitzenden.

Aan de hoorzitting van maandag nemen de rechters telefonisch deel. Maar zonder camera's hoeven ze hun traditionele zwarte gewaden niet te dragen.

De eerste zaak die vanaf maandag te horen is, zal gaan over de vraag of de populaire reissite Booking.com zijn naam als handelsmerk mag registreren.

De komende twee weken zal de rechtbank in negen andere zaken de pleidooien aanhoren. De meest in het oog springende, op 12 mei, zal gaan over de vraag of de accountants en bankiers van president Donald Trump kunnen worden gedwongen zijn financiële gegevens over te dragen aan het Congres en aanklagers van New York.

Trump heeft steeds geweigerd zijn belastinggegevens te overhandigen.