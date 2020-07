Hongkong stelt verkiezingen uit vanwege coronacrisis

Hongkong gaat de parlementsverkiezingen van september uitstellen. Dat is volgens de autoriteiten noodzakelijk vanwege de verslechterende situatie rond het coronavirus. De hoogste bestuurder van de metropool, Carrie Lam, spreekt over het zwaarste besluit dat ze in de afgelopen zeven maanden heeft moeten nemen.

Het uitstel is een nieuwe klap voor de prodemocratische oppositie, die in september een grote overwinning hoopte te boeken. Oppositieleden hadden volgens lokale media al geklaagd dat de autoriteiten de coronacrisis als excuus gebruiken om tijd te rekken.

De verkiezingen stonden gepland op 6 september. Het zou de eerste stembusgang zijn geweest sinds China een omstreden veiligheidswet invoerde in de metropool. Het is onduidelijk wanneer alsnog kan worden gestemd. Twaalf oppositiekandidaten kregen deze week al te horen dat ze niet mogen meedoen aan de verkiezingen.