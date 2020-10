Honderden arrestaties op eerste stakingsdag in Wit-Rusland

De politie van Wit-Rusland heeft maandag honderden mensen opgepakt tijdens betogingen tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. De arrestaties komen op de eerste dag van wat een nationale staking moet zijn tegen de machthebbers.

In twee dagen zijn zeker achthonderd demonstranten aangehouden in de hoofdstad Minsk en in andere steden, aldus een mensenrechtenorganisatie. Zondag liep een ultimatum van de oppositie tegen Loekasjenko af. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja had hem in een „ultimatum van het volk” opgeroepen te vertrekken. Ze dreigde met een algemene staking.

Omdat Loekasjenko niet inging op de eis, is de staking begonnen. Maar het is onduidelijk hoe breed die wordt gedragen. Op beelden van lokale media zijn lege fabrieken te zien. Studenten zouden universiteiten zijn uitgelopen. Maar grote winkels en apotheken waren gewoon open. Tichanovskaja sprak over een ongelooflijk niveau aan solidariteit. Volgens het ministerie van Industrie kon het werk in alle staatsbedrijven gewoon doorgaan.

Tichanovskaja ontvluchtte haar land nadat ze de overwinning had geclaimd bij de presidentsverkiezingen van augustus. Loekasjenko, al een kwart eeuw aan de macht, bleef echter zitten en kreeg een zesde termijn.