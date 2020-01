Holocaust Forum Israël trekt wereldleiders

Meer dan veertig hoogwaardigheidsbekleders bezoeken donderdag het vijfde Wereld Holocaust Forum in Jeruzalem.

Onder hen zijn premiers, koningen, prinsen en presidenten. Het forum wordt georganiseerd door het Wereld Holocaust Forum, in samenwerking met Holocaustcentrum Yad Vashem. De bijeenkomst markeert de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz, 75 jaar geleden, en de internationale Holocaustherdenkingsdag op 27 januari.

De initiatiefnemers zijn, dr. Moshe Kantor, hoofd van de stichting Wereld Holocaust Forum en voorzitter van het Europees Joods Congres, en Avner Shalev, voorzitter van Yad Vashem. Het thema is de herdenking van de Holocaust en de strijd tegen antisemitisme. Dat er zoveel belangrijke gasten gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging van de Israëlische president Reuven Rivlin, geeft aan dat er grote belangstelling bestaat voor de Holocaust en dat er ongerustheid is over de opkomst van het antisemitisme.

De plechtigheid wordt gehouden in een tijd van toenemend antisemitisme, vooral in Europa. Yad Vashem hecht grote waarde aan het onderwijs over de gevaren van antisemitisme, racisme en vreemdelingenangst.

Woensdag en donderdag zullen president Rivlin, premier Benjamin Netanyahu en andere politici met gasten spreken. Onder hen zijn koning Willem-Alexander, de Franse president Emmanuel Macron, de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de Britse prins Charles.

Ook het Amerikaanse ”vredesteam” onder leiding van Jared Kushner wordt deze week verwacht. De delegatie overweegt het langverwachte vredesplan van de regering-Trump binnenkort te lanceren. Dat voorstel hebben de Palestijnen overigens al bij voorbaat verworpen.

Diverse gasten hebben ook ontmoetingen gepland met de Palestijnse president Mahmud Abbas en de leider van de Blauw-Witpartij, Benny Gantz. Sommigen zijn ook van plan een bezoek te brengen aan heilige plaatsen in Jeruzalem en Bethlehem.

Poetin

De ster van de gebeurtenis lijkt de Russische president Vladimir Poetin te zijn. De verwachting is dat Netanyahu met Poetin zal spreken over de 26-jarige Israëlisch-Amerikaanse rugzaktoerist Naama Issachar, die in Rusland tot 7,5 jaar jaar cel is veroordeeld wegens cannabisbezit.

Mogelijk gaat Poetin ermee akkoord dat zij haar straf verder in Israël uitzit en dat Rivlin haar vervolgens gratie of strafvermindering zal geven. Poetin verwacht echter dat Israël daar wat tegenover stelt. Hij wil graag meer grond krijgen in de Russische wijk in Jeruzalem. Volgens het dagblad The Jerusalem Post zou hij graag het Elizabeth Convent kopen, waarin momenteel een detentiecentrum van de politie is gevestigd.

Poetin gaat in het Jeruzalemse Sacherpark een monument onthullen ter ere van de slachtoffers van de belegering van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog.

De politie treft woensdag en donderdag zware veiligheidsmaatregelen in Jeruzalem. Jeruzalemmers moeten rekenen op ernstige verkeersopstoppingen. Sommige straten in de stad zijn afgesloten en andere wegen worden afgegrendeld als de gasten in hun limousines door de stad rijden.

Journalisten moeten uren voor aanvang van het forum aanwezig zijn om naar een apart zaaltje te worden gedirigeerd, waar ze de speeches op de video kunnen zien. Die wordt ook rechtstreeks op internet uitgezonden. Yad Vashem is woensdag en donderdag gesloten voor het publiek.

Koning naar Israël voor World Holocaust Forum