Hoe één onbekende vrouw Joe Bidens campagne redde

Na de eerste voorverkiezingen leken Joe Bidens kansen op de nominatie vrijwel verkeken. Bernie Sanders had ruim de leiding genomen in de nationale peilingen en Michael Bloomberg dreigde hem eveneens voorbij te gaan. Alleen een riante overwinning in South Carolina kon Biden in de race houden. Ook in deze staat leek het mis te gaan. Totdat één Afro-Amerikaanse vrouw ingreep.

In South Carolina is de meerderheid van de Democratische kiezers van Afro-Amerikaanse afkomst. Hun politiek leider is James Enos ‘Jim’ Clyburn, de derde man van de Democraten in het nationale Huis van Afgevaardigden. Wie zijn zegen krijgt, is verzekerd van de steun van een groot deel van de Afro-Amerikaanse kiezers. Juist omdat hij zich bewust was van zijn enorme invloed, had Clyburn besloten geen voorkeur uit te spreken voor een presidentskandidaat.

Clyburn bezocht op 21 februari de begrafenis van zijn accountant. Meerdere mensen spraken hem aan en vroegen op wie zij moesten stemmen. Maar de politicus antwoordde ontwijkend, zoals hij dat de afgelopen maanden steeds had gedaan. Op een gegeven moment wenkte een vrouw op de voorste rij Clyburn en zei met veel nadruk: „Ik wacht nog steeds om te horen op wie ik moet gaan stemmen.” Dat was voor hem het moment dat de puzzelstukjes op hun plek vielen. Nadat Clyburn haar in het oor gefluisterd had welke kandidaat zijn voorkeur had, besloot hij zich alsnog publiek achter Joe Biden te scharen.

Deze steunbetuiging kwam op een cruciaal moment. Op dinsdag 25 februari had het laatste Democratische debat plaats voor de voorverkiezingen in South Carolina. Joe Biden was scherp en leverde voor zijn doen een goede prestatie. De volgende ochtend maakte Clyburn bekend dat hij de voormalig vicepresident van Barack Obama steunde. „Wij kennen Joe. Maar nog belangrijker, hij kent ons”, twitterde de politicus uit South Carolina.

Signaal

De steun van Clyburn had twee belangrijke gevolgen. Allereerst leverde het Biden een daverende overwinning op in South Carolina – met bijna de helft van de stemmen. Bovendien was dit een signaal voor een reeks andere vooraanstaande Democraten om zich achter de voormalig vicepresident te scharen. Daardoor werd in enkele dagen tijd duidelijk dat hij de consensuskandidaat van het gematigde deel van de partij is. Dit leidde er vervolgens toe dat tegenkandidaten Pete Buttigieg en Amy Klobuchar uit de race stapten en eveneens hun steun voor Biden uitspraken. Talloze donoren staken opnieuw geld in zijn campagne, waardoor hij voor het eerst in maanden een goed gevulde kas heeft.

In anderhalve week veranderde het speelveld dus volledig. Biden is, in plaats van bijna uitgeschakeld, opeens de koploper in de nominatiestrijd. Vermoedelijk zal onbekend blijven wie de vrouw is die Clyburn wenkte, maar voor Joe Bidens campagne is zij de redding geweest.