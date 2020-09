Historische vlucht El Al van Israël naar VAE

Een Boeing 737-900 van El Al schrijft geschiedenis. Het Israëlische toestel vliegt rechtstreeks naar de Emiraten. Over Saudi-Arabië .

De Boeing draait zich warm op Ben Gurion Airport. „Shalom en welkom aan boord van El Al-vlucht 971 van Tel Aviv naar Abu Dhabi”, zegt piloot Tal Becker vanuit de cockpit.

De eerste rechtstreekse chartervlucht duurt bijna vier uur korter dan via de omweg. Vlucht 971 –het landnummer van de Emiraten– is het eerste tastbare resultaat van het Abrahamakkoord tussen Israël en de Emiraten. Aan boord bevindt zich een zware delegatie van Amerikaanse en Israëlische hoogwaardigheidsbekleders. Mondkapjes op. Mét vlaggetjes van Israël, de Emiraten en de VS. Links voorin zit Jared Kushner, speciaal adviseur van president Trump.

Voor de historische vlucht is speciale toestemming nodig van Saudi-Arabië. Riaad werkt –op verzoek van de VS– graag mee. Anderhalf uur na vertrek hangt het El Al-toestel boven de Saudische hoofdstad. Bijzonder. Bijna veertig jaar geleden vlogen Israëlische jachtvliegtuigen nog illegaal over het Arabische land om een kernreactor in Irak in puin te schieten.

Bij de nadering van de Emiraten vliegt de 737 zonder duidelijke reden drie minuten lang door het luchtruim van Oman. Ongelukje? Opzet? Even de plaatselijke sjeiks prikkelen? Zo’n eerste vlucht smaakt ongetwijfeld naar meer. Israël en de Emiraten buigen zich daar binnenkort over.