‘Helft inwoners Nagorno-Karabach op de vlucht’

De helft van de inwoners van de regio Nagorno-Karabach is volgens de regionale overheid op de vlucht geslagen voor het geweld. Zeker 70.000 mensen zouden zijn gevlucht voor het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië.

Veel mensen uit de betwiste grensregio zijn de grens met Armenië overgestoken. Zo zijn zeker achthonderd mensen naar het bergdorp Tegh gegaan, maar veel mensen zijn ook verder Armenië ingetrokken. Het gaat vooral om ouderen, vrouwen en kinderen. Jongeren en mannen zijn vaak in Nagorno-Karabach gebleven om te vechten tegen het Azerbeidzjaanse leger.

Nagorno-Karabach wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar in de jaren negentig stapte de regio waar vooral etnische Armenen wonen uit het land. Sindsdien zijn er vaker conflicten geweest, maar niet zo hevig als momenteel.

„Het is verschrikkelijk, de huizen en de wegen zijn volledig verwoest. Zelfs als we terug willen, kan dat niet”, aldus de 67-jarige Maro Hagopi Petrosyan. Veel vluchtelingen willen graag weer terug, zelfs als de gevechten nog doorgaan. „Maar voorlopig is het belangrijkste dat mijn kinderen veilig zijn”, zegt een 53-jarige moeder van zes kinderen.