Harde lockdown pakte in Israël goed uit

Wat is beter: een korte, harde lockdown of langere tijd gerichte maatregelen? Daarover breken veel regeringen het hoofd. In Israël pakte een harde lockdown, die op 18 oktober afliep, vooralsnog goed uit. Langzaam maar zeker verlicht de regering de restricties.

Het aantal besmettingen liep in oktober op sommige dagen op tot 9000. Dat liep terug tot minder dan 500, begin deze week. Helemaal weg is het virus echter nog niet. Inmiddels stijgen de cijfers weer licht. Elke dag sterven er rond de tien patiënten aan corona; het totale aantal doden liep op tot 2600.

De drastische teruggang is te danken aan de lockdown die op 18 september aan de vooravond van de grote Joodse feestdagen inging en strikt is gehandhaafd. Er bestond vrees dat de ziekenhuizen niet meer in staat waren coronapatiënten op te vangen.

Het bleek dat de toename van besmettingen die leidden tot de tweede lockdown vooral grote bijeenkomsten waren in de ultraorthodoxe en Arabische gemeenschappen. Ook de scholen bleken besmettingsbronnen te zijn.

Wantrouwen

De tweede lockdown was erop gericht het fysieke contact tussen de mensen drastisch te beperken. De burgers mochten zich nog maar een kilometer van huis verwijderen– tenzij ze een goede reden hebben om daarvan af te wijken, zoals doktersbezoek. Scholen gingen dicht met uitzondering van speciaal onderwijs en kostscholen. Restaurants konden hun producten alleen nog maar thuis bezorgen. Anti-regeringsdemonstraties waren enkel nog dicht bij huis toegestaan en daar werd dan ook volop gebruik gemaakt.

Een opiniepeiling van het Guttman Centrum liet zien dat een meerderheid van de Israëliërs –55 procent– van mening is dat de tweede lockdown politiek gemotiveerd was. Slechts 39 procent gelooft dat gezondheidsoverwegingen een doorslaggevende rol speelden.

Verder bleek dat slechts 31 procent van de Israëliërs vertrouwen heeft in premier Benjamin Netanyahu als leider van de strijd tegen Covid-19. Dat is een aanmerkelijke teruggang ten opzichte van de 57,5 procent tijdens de eerste lockdown in april. De meeste Israëliërs bleven echter wel vertrouwen houden in prof. Ronni Gamzu, de coördinator van de strijd tegen het virus.

Vanaf 18 oktober mogen burgers weer verder dan een kilometer van huis. Ze kunnen ook weer naar stranden, natuurreservaten, parken en naar restaurants om eten daar af te halen.

Kinderen in de laagste klassen gaan sinds deze week weer naar school en de kap- en schoonheidssalons zijn weer open. Locaties voor logies en ontbijt openden hun deuren weer voor een beperkt aantal gasten.

De meeste winkels blijven tot volgende week dicht, maar ze mogen hun producten al wel thuis bezorgen. De regering zal de gestage afbouw van de maatregelen nu mogelijk wat vertragen omdat het aantal besmettingen weer lichtelijk toeneemt.

Vaccin

In de strijd tegen het virus heeft een aantal vrijwilligers inmiddels het BriLifevaccin van het Israël Instituut voor Biologisch Onderzoek of een placebo toegediend gekregen. Het instituut heeft 25.000 doses van het vaccin geproduceerd. Een groep van in totaal tachtig vrijwilligers zal in het Hadassah Academisch Medisch Centrum in Jeruzalem of in het Sheba Medisch Centrum in Ramat Gan worden ingeënt.

Als alles goed gaat moeten er in april en mei 30.000 vrijwilligers met het anti-coronamiddel zijn ingespoten. Het doel van BriLife is antilichamen tegen het virus op te wekken.