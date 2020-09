Grote beleidstoespraak Von der Leyen in EU-parlement

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, houdt woensdagmorgen haar eerste grote beleidstoespraak, de Staat van de Unie genoemd. Niet alleen blikt ze op de eerste plenaire zitting na het zomerreces in het Europees Parlement terug op de maanden sinds de nieuwe commissie op 1 december aantrad. Iedereen weet dat de focus plotseling op de coronapandemie kwam te liggen, dus is Brussel vooral benieuwd naar de plannen van het dagelijks EU-bestuur voor het komende parlementaire jaar.

Het is geen geheim dat Von der Leyen de aanscherping van de Europese klimaatdoelen zal aankondigen. Verwacht wordt dat ze zal voorstellen de CO2-uitstoot in de EU in 2030 met 55 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Nu is nog sprake van 40 procent. De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn en daarvoor moeten extra tussenstappen worden gezet. Donderdag presenteert vicevoorzitter Frans Timmermans, verantwoordelijk voor klimaat, de details.

Het asielbeleid in de EU zal de Duitse eveneens aan de orde stellen. Na de brand in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos staat de discussie over de aanpak daarvan weer op scherp. Een nieuw asiel- en migratiepact is in de maak. Sinds het begin van de migratiecrisis weet de EU zich er geen raad mee. Een beoogde herverdeling van asielzoekers over alle lidstaten is nooit van de grond gekomen.

Ook over het buitenlandbeleid, en de relaties met de grootmachten VS, Rusland en China, zal Von der Leyen naar verwachting het een en ander zeggen. Aan het begin van haar mandaat zei ze dat ze een „geopolitieke commissie” wilde, met een stem die in de wereld meetelt.

De fractieleiders van het parlement reageren na de toespraak op het werk van de commissie tot nu toe en haar prioriteiten voor de toekomst.