„Grieken gaan hun Nederlandse schuld aflossen”

Nederland ontvangt vanaf 2020 de 3,2 miljard euro terug die het dan tien jaar eerder aan Griekenland heeft geleend. Athene heeft tot 2041 de tijd om het bedrag terug te betalen. Dit schrijft Trouw op basis van informatie van het ministerie van Financiën en de Europese Commissie.

De 3,2 miljard is deel van de 52,9 miljard euro die veertien eurolanden aan het begin van de Griekse crisis aan Griekenland leenden, voordat er een Europees noodfonds was. Het geld kwam niet uit de schatkist, maar werd door Nederland opgehaald op de financiële markten en doorgeleend aan Griekenland. „Van gebruik van belastinggeld is geen sprake”, zegt het ministerie van Financiën in de krant.

De rente die Nederland over het bedrag ontvangt moet oplopen van 2,9 miljoen euro dit jaar naar ruim 20 miljoen in 2020 en bijna 30 miljoen in 2021. Dit zijn schattingen gebaseerd op renteramingen van het Centraal Planbureau.