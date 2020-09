Google weert campagne-advertenties na presidentsverkiezingen VS

Google blokkeert verkiezingsadvertenties in de dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november, meldt een woordvoerder van het bedrijf vrijdag. Google neemt dat besluit omdat dit jaar een ongekende hoeveelheid stemmen nog na de verkiezingsdag zal worden geteld. De vrees bestaat dat kandidaten of vreemde mogendheden de onzekerheid over de uitslag aangrijpen om met misinformatie het vertrouwen in de legitimiteit van de verkiezingsuitslag te ondermijnen.

De blokkade betreft alle advertentie-inhoud „die verwijst naar kandidaten, de verkiezingen of de uitslag”. Socialemediabedrijven staan al geruime tijd onder druk om misleidende advertenties die de verkiezingsuitslag kunnen beïnvloeden te weren.

Facebook besloot eerder dat het in de week voor de verkiezingen al geen politieke advertenties meer zal plaatsen. Ook zal Facebook advertenties weren waarin de overwinning wordt opgeëist.

Twitter verbood politieke advertenties vorig jaar. Google legde eerder mogelijkheden van politieke adverteerders aan banden om specifieke groepen te bereiken, ofwel microtargeting.

Het tellen van de stemmen in de Verenigde Staten neemt dit jaar naar verwachting meerdere dagen in beslag. Dat komt doordat meer Amerikanen dan ooit tevoren hun stem via de post zullen uitbrengen vanwege de corona-epidemie.

President Donald Trump ziet dat niet zitten en zegt dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt, waarvoor overigens geen bewijs bestaat. Volgens critici probeer Trump het vertrouwen in de rechtsgeldigheid van de verkiezingen te ondermijnen voor het geval dat hij verliest.