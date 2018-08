„Goed volk, Nederlanders en: voetballen kúnnen ze”

De bekende stereotypen van Nederland zijn kaas, tulpen en klompen, maar niet in Egypte. De Egyptische top drie van associaties met de Lage Landen zijn voetbal, „goed volk” en: ze wonen in een mooi land.

Buitenlanders die in Egypte zijn geweest, hebben ongetwijfeld van enthousiaste Egyptenaren de vraag gekregen: „Waar kom je vandaan?” Waarbij doorgaans op het antwoord „Nederland” de opmerking volgt: „Achsan nes”(het beste volk).

Er was een periode in Egypte dat je beter niet kon zeggen dat je uit de VS kwam vanwege internationale politieke spanningen. Nederland daarentegen stond en staat nog steeds goed bekend in het land.

In sommige antwoorden van geïnterviewden op de vraag „waar denk je aan bij Nederland?” is politiek wel een factor. „Allereerst denk ik bij Nederland aan politieke stabiliteit, ze hebben daar geen problemen met grote buurlanden”, aldus Ibrahim, christen, getrouwd en vader van twee kinderen, wiens dochter zich binnenkort gaat verloven. „En verder hebben ze een heel goed en sterk nationaal voetbalteam. Hun producten, zoals kaas en boter, zijn heel goed. We houden van hen omdat ze een rustig volk zijn.” Op de vraag of hij graag naar Nederland zou willen afreizen, volgt een volmondig ja. Ibrahim wijst op het „vele groen” in het Nederlandse landschap en dat is volgens hem goed voor je ogen en het zorgt ervoor dat je minder gestrest bent.

Neutraal

De Uber-taxichauffeur Wa’el waardeert vooral de Nederlandse opstelling in de buitenlandse politiek. „Ze houden zich ver van politiek, ze zijn neutraal, en dat is goed.” De eerste associaties van de jonge islamitische taxichauffeur zijn echter niet gerelateerd aan politiek. „Bij Nederland denk ik allereerst aan voetbal. Ten tweede de productie van de boeren, die is erg goed. Ik ben ingenieur voedselproductie, Nederlandse melk- en vleesbedrijven doen het geweldig!” Op de vraag of hij naar Nederland zou willen komen als hij de kans zou krijgen, antwoordt hij bevestigend. Hij vertelt enige jaren in Koeweit te hebben gewerkt – dat was nadat hij vanwege economische omstandigheden zijn baan in Egypte kwijt raakte. Andere taxichauffeurs van allerlei achtergronden en leeftijden, maar allemaal mannen en moslims (zij vormen de meerderheid onder Egyptische taxichauffeurs) associëren Nederland met een „goed volk.”

Een in het oog springende reactie komt van taxichauffeur Ahmed, een jonge ongetrouwde moslim die nooit buiten Egypte heeft gereisd. Nadat hij lachend heeft beaamd dat Nederland een mooi land is, roept hij: „Haal mij een bruid uit Nederland!”

Weinig jeugd

Nahed is een vrouw van in de dertig, getrouwd, moeder en christin. Ze associeert Nederland met persoonlijke contacten: „Bij Nederland denk ik aan Nederlanders die ik ken: Jos, Inge, Lucas, Koen... het zijn mensen met wie ik al tientallen jaren samenwerk of heb gewerkt.” Vervolgens vult ze aan: „Ik heb gehoord dat de bevolking in Nederland vergrijst is, er is daar weinig jeugd, klopt dat?” Aan het einde van het gesprek zegt Nahed: „Oh, en natuurlijk hebben jullie stropwaffels.” „Bedoel je stroopwafels?” „Ja stroopwafels!”

Egyptenaren houden er ook van om buitenlanders te vragen wat ze van Egypte vinden. Zo reageert Egyptenaar dat zijn land het mooiste land ter wereld is. „Um-al-Dunya” (moeder van de wereld) – een veelgebruikte typering van Egypte, vult een buitenlander aan. Waarop de kioskmedewerker lachend zegt: „Dan is Nederland Ab-al-Dunya (vader van de wereld)”

zomerserie Met andere ogen

Hoe kijken buitenlanders tegen Nederland aan? Soms met verrassend andere ogen. In een zevendelige serie geven buitenlanders hun mening over ons land. Deel 3: Egypte.