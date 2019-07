Zeker 35 vliegtuigpassagiers zijn gewond geraakt toen het toestel waarin zij zaten terecht kwam in hevige turbulentie. Dat gebeurde met een Boeing 777-200 die op weg was van het Canadese Vancouver naar Sydney in Australië.

Het toestel met 269 passagiers en vijftien bemanningsleden maakte donderdag een noodlanding op het vliegveld van Honolulu in Hawaï, liet luchtvaartmaatschappij Air Canada weten. Volgens het bedrijf ging het vooral om lichte verwondingen. De turbulentie was onverwachts.