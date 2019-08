Gewonden door ongeregeldheden op Tempelberg

Bij rellen op de Tempelberg in Jeruzalem zijn tientallen mensen gewond geraakt. Israëlische veiligheidstroepen botsten bij de al-Aqsa-moskee met boze Palestijnen.

Hulporganisatie Rode Halve Maan zegt dat 61 Palestijnen gewond zijn geraakt, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Ook liepen volgens de politie vier agenten verwondingen op. Betogers zouden met stenen en andere voorwerpen hebben gegooid naar veiligheidstroepen.

Getuigen zeggen dat tienduizenden Palestijnen naar de moskee waren gegaan op de eerste dag van het Offerfeest. Die valt dit jaar samen met de joodse rouwdag Tisja Beav. De Tempelberg, waar de al-Aqsa-moskee staat, is ook voor joden een heilige plaats.

De politie had het gebied aanvankelijk afgesloten voor niet-moslims, maar kwam daar later op terug. Joodse bezoekers konden toen onder politiebescherming naar binnen. The Times of Israël bericht dat Palestijnen vervolgens stoelen en andere voorwerpen naar die groep begon te gooien.