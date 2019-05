Door een explosie in een straat voor voetgangers in het centrum van Lyon zijn vrijdagmiddag zeker zeven mensen gewond geraakt. Wat er precies is ontploft in de autovrije rue Victor-Hugo is nog niet duidelijk. Justitie meldt dat het vermoedelijk om een bompakket gaat. De politie heeft het wandelgebied in de buurt van Place Bellecour afgezet.