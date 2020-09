Geven vredesverdragen Joden groen licht voor bidden op Tempelberg?

De vredesakkoorden tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein bevatten een clausule die het voor Joden mogelijk maakt te bidden op de Tempelberg in Jeruzalem.

Tot die conclusie komt de Israëlische ngo Terrestrial Jerusalem, die zich onder andere bezighoudt met verhoudingen tussen Israëliërs en Palestijnen in Jeruzalem. De organisatie zegt dat de betreffende passage in de overeenkomsten een „radicale verandering in de status quo” betekenen en „verstrekkende en potentieel explosieve gevolgen” kunnen hebben. Ook in diverse Arabische media valt die bezorgdheid te lezen.

Waar gaat het om? Het lijkt vooral een kwestie van definitie en bewoordingen. Maar die luisteren juist in dit soort gevoelige kwesties uiterst nauw.

Na de Zesdaagse Oorlog van 1967, toen Israël de Oude Stad van Jeruzalem heroverde, werd afgesproken dat alleen moslims op de Tempelberg mogen bidden. Het gaat om het terrein waarop onder andere de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee staan en door islamieten Haram al-Sharif wordt genoemd. Niet-moslims kunnen de plaats wel bezoeken, maar mogen er niet bidden.

Groen licht

De gezamenlijke verklaring van de Verenigde Staten, Israël en de Verenigde Arabisch Emiraten (VAE) die vorige maand na het bekend worden van de normalisering van de betrekking tussen Israël en de VAE werd uitgebracht schept echter verwarring. „Moslims die in vrede komen de al-Aqsamoskee mogen bezoeken en er mogen bidden; Jeruzalems andere heilige plaatsen moeten open blijven voor vreedzame aanbidders van alle geloven.”

Die passage staat ook in de vredesakkoorden tussen Israël, Bahrein en de Emiraten, die dinsdag op het Witte Huis in Washington worden ondertekend.

Het gebruik van de term ”al-Aqsa” zou nu suggereren dat het verbod voor niet-moslims om op de Haram al-Sharif te bidden zich alleen tot de moskee beperkt. Elders op de Tempelberg zou dat dus wel mogen.

Critici stellen dat deze definitie bewust is gekozen om de jarenlange status quo te doorbreken en Joden groen licht geeft op de Tempelberg te bidden.