Georgia: Kan Trump de Perzikstaat behouden?

De zuidelijke staat Georgia is sinds 1996 in Republikeinse handen. Democratische sentimenten krijgen er echter steeds meer voet aan de grond. Kan Joe Biden bij de verkiezingen in november in Georgia stunten met een overwinning?

Georgia is één van de dertien oorspronkelijke staten van de Verenigde Staten en speelde een rol in alle belangrijke fases van de geschiedenis. Vooral rond slavernij en rassenscheiding heeft de staat een historie. Al in 1735 werd slavernij verboden, maar die werd, op aandringen van onder anderen opwekkingsprediker George Whitefield, in 1749 opnieuw ingevoerd omdat de economische achterstand op buurstaten als South Carolina te groot werd. Bij de rassenrellen in de jaren 60 was hoofdstad Atlanta één van plaatsen waar de felste botsingen plaatshadden. Ook nu nog is de stad één van de meest gesegregeerde steden van het land.

In de ruim 10 miljoen inwoners tellende Perzikstaat –de officiële staatsvrucht van Georgia is beroemd om zijn smaak– hebben de Republikeinen al meer dan twintig jaar de grootste aanhang. Zij leunen op de blanke meerderheid in de staat. Het aandeel zwarte kiezers neemt echter toe: inmiddels is een derde van de kiezers Afro-Amerikaans. Dit percentage groeit nergens zo snel als in Georgia.

De zwarte kiezers zijn de hoeksteen van het Democratische kiezerspubliek en hun invloed in de staat groeit. De zwarte Stacey Abrams verloor in 2018 nipt de strijd om het gouverneurschap. Daarnaast mikt Biden op de hoogopgeleide blanke kiezers. Stacey Abrams wist hen in 2018 nog niet te overtuigen, maar met meer steun onder deze groep zou Biden kans maken om in Georgia te winnen.

Toch heeft president Trump nog altijd de meeste kans om Georgia naar zich toe te trekken. In 2016 won hij met zo’n 5 procent verschil van Hillary Clinton. Bij de verkiezingen in 2018 was het politieke klimaat sterk in het voordeel van de Democraten en zelfs toen verloren zij de strijd om het gouverneurschap. Trump is echter niet gerust op een overwinning in de Perzikstaat: recent kocht zijn campagne nog voor miljoenen aan zendtijd bij televisiezenders in de staat om campagnespotjes uit te zenden.

Verkiezingsanalisten twijfelen of Biden veel aandacht aan Georgia moet besteden. Hij heeft de staat niet nodig om de meerderheid van de kiesmannen te halen – Georgia levert er zestien. Volgens hen kunnen de Democraten zich beter over vier of acht jaar richten op deze staat, als de bevolkingssamenstelling naar verwachting nog meer in hun voordeel is.

Biden wil echter al dit jaar actief in Georgia investeren. Daarbij speelt zeker mee dat er dit najaar ook verkiezingen zijn voor de twee Senaatszetels van de zuidelijke staat. Verliest hij in Georgia van Trump, maar winnen de Democraten wel de twee zetels, dan zijn zij direct dicht bij de meerderheid in Senaat, die nu nog in handen is van de Republikeinen. De kans op winst voor Biden is misschien niet groot, maar het belang van Georgia bij deze verkiezingen is daarmee onmiskenbaar.

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle vijftig staten plaatshebben, is in de meeste de uitslag van tevoren al bekend. Het is slechts spannend in een tiental staten, de zogeheten ”swing states”. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen, omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.