Geen winnaar laatste debat Democraten

Het laatste verkiezingsdebat van Democratische presidentskandidaten kende geen duidelijke winnaar.

In de stad Des Moines (Iowa) kruisten dinsdag zes kandidaten de degens: Joe Biden, Pete Butigieg, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Tom Steyer en Elisabeth Warren. Geen van hen was overtuigend winaar.

Elk van de kandidaten maakte duidelijk vooral president Trump als tegenstander te zien. Onderlinge verschillen leidden nauwelijk tot heftige woordenwisselingen.

Twee belangrijkste thema’s waren: de strijd in het Midden-Oosten en de vraag of een vrouw Trump kan verslaan. Uitspraken van Sanders, die eerder zei dit uitgesloten te achten, waren aanleiding tot een korte, maar pittige discussie tussen hem en Warren.

Het debat in Iowa, was het laatste voorafgaand aan de reeks voorverkiezingen die op 3 februari in die staat starten.