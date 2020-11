Geen ernstige incidenten op Election Day

Anders dan de instanties in de Verenigde Staten vooraf verwachtten, zijn grote ongeregeldheden op de verkiezingsdag dinsdag uitgebleven. Wel zagen de Republikeinen reden om het campagnehoofdkwartier in de hoofdstad Washington te verhuizen.

Uit voorzorg waren in diverse Amerikaanse steden winkels en kantoren gesloten, omdat de autoriteiten rellen verwachtten. Rond het Witte Huis was een wijde kring van dranghekken en barrières geplaatst. Winkels en kantoren in het stadscentrum gingen schuil achter grote platen multiplex. Alsof de stad zich op een orkaan voorbereidde.

Afgezien van enkele incidenten bleef het dinsdag rustig in de VS. In Washington was dinsdagavond het enige opmerkelijke een opstootje bij de presidentiële ambtswoning. Een tiental politieagenten botste daar met een groep demonstranten. Daarbij werden twee mannen gearresteerd.

In Charlotte in de staat North Carolina werd een Trump-aanhanger opgepakt omdat hij met een vuurwapen zwaaide. De man, die een rode Make America Great Again-pet droeg, mocht om onduidelijke redenen een gebouw niet in om te stemmen en kwam even later terug met een pistool. De politie was er snel bij om de situatie in de kiem te smoren.

In Chicago, de grootste stad van Illinois, waarschuwde een man de politie, nadat een groepje onbekenden zijn geparkeerde auto met honkbalknuppels zwaar had beschadigd. De man kwam terug van een stembureau, toen de vechtersbazen zijn auto in het vizier kregen. Hij deed direct aangifte. In Kansas City (Missouri) werd met graffiti ”Don’t Vote” (Stem Niet) op een museum gespoten.

Opgelucht

Het hoofdbestuur van de Republikeinse Partij besloot dinsdagavond het campagnehoofdkwartier in de hoofdstad Washington D.C. „uit voorzorg” te verhuizen. Als reden voor de verplaatsing gaf het de partijbestuur „potentiële burgerlijke onrust” op, aldus zender Fox News. Waar het hoofdkwartier nu is gevestigd, werd niet bekendgemaakt.

Daryl Johnson, veiligheidsexpert en voormalig medewerker van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, was dinsdagavond opgelucht. Desondanks riep hij de Amerikanen op waakzaam te blijven. „De periode na de verkiezingen blijft riskant, omdat je te maken krijgt met de nasleep van de verkiezingen”, zei hij tegen The New York Times.

De Amerikaanse hoofdsatd Washington houdt nog steeds rekening met gewelddadige protesten. De politie en de geheime dienst, die gaat over de beveiliging van de president, zijn rond het Witte Huis in verhoogde staat van paraatheid.

Op grond van waarschuwingen van de veiligheidsinstanties hadden veel bedrijven en instellingen in de hoofdstad in de aanloop naar de verkiezingen voorzorgsmaatregelen genomen. Zo adviseerde de ambassadeur van Nieuw Zeeland, Rosemary Banks, haar medewerkers om voor veertien dagen voedsel in te slaan. Ze raadde haar personeel aan zich zo min mogelijk op straat te begeven. Studenten van de George Washington University in Washington kregen maandag een mail met de boodschap: „We raden jullie aan je op de verkiezingen voor te bereiden zoals je doet bij een orkaan of sneeuwstorm.”

Corona

Ook veel kiezers in Amerika waren in de achterliggende dagen bezorgd dat de verkiezingsdag door ongeregeldheden zouden worden gestempeld. Voor een groep burgers was die angst, naast de vrees voor besmetting met corona, reden om naar het buitenland te vertrekken. Heather Segal van de Canadese immigratiedienst zei dinsdag tegen The Washington Post dat de telefoon op het kantoor in Toronto de laatste weken roodgloeiend stond. Tientallen Amerikanen deden een immigratieaanvraag. „Het lijkt wel 1939, toen veel Duitsers naar Canada wilden komen”, aldus Segal.

De federale veiligheidsdiensten hielden dinsdag 600 manschappen achter de hand om snel te kunnen worden ingezet als een gouverneur van een bepaalde staat om ondersteuning zou vragen.

De angst was dat gewapende milities bij stembureaus paraat zouden staan om Amerikaanse stemmers te intimideren. In Fulton, Georgia, besloot de politie om bij elk van de 255 stembureaus daarom een agent te plaatsen. Larry Kassner, de openbaar aanklager in Philadelphia waarschuwde dinsdag: „Voor wie van plan is naar onze stad te komen om de stemming te beïnvloeden heb ik een verrassing: de cel.”

Belachelijk

Veiligheidsexperts waren ook bezorgd dat extreemrechtse groepen onrust zouden gaan stoken. Matt Marschall, oprichter van een rechts-radicale groep in de staat Washington noemde die veronderstelling belachelijk. „Wie met een vuurwapen de verkiezingen wil regelen, zit mis. Dat helpt niks.”

Een voorval in Pennsylvania, waarbij een verkiezingsbord met daarop een grote foto van Biden in de tuin van een woonhuis met zes kogels werd doorzeefd, noemde Marschall „een bizar incident.”

De Amerikaanse autoriteiten waren dinsdag aan het eind van de verkiezingsdag dan ook opgelucht. Van een hausse aan gevallen van kiezersintimidatie was geen sprake. Dat zei ook Bob Bauer, die namens de Democratische kandidaat Joe Biden de stembusgang in de gaten hield. De verkiezingsdag verloopt „over het algemeen soepel”, zei Bauer dinsdagmiddag.