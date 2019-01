‘Geel hesje’ en twee agenten gewond in Rennes

Bij een demonstratie van de ‘gele hesjes’ in de Franse stad Rennes zijn twee agenten en een demonstrant gewond geraakt na een charge van de Franse ME. De politie heeft in Rennes ook traangas ingezet tegen de demonstranten.

De agenten zijn gewond geraakt doordat demonstranten ze bekogelden met onder meer stenen en flessen. Er zijn veel agenten in de stad om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt.

De protesten zijn in meerdere steden weer losgebarsten, ondanks het ‘grote nationale debat’ dat de Franse president Macron heeft aangekondigd. Het is de tiende zaterdag dat de ‘gele hesjes’ de straat opgaan in Frankrijk. De protesten ontstonden in oktober op sociale media.

De betogers zijn in ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) gestoken en gaan de straat op voor vaak chaotische wegblokkades en protestmarsen. Het loopt plaatselijk uit op ongelukken en ernstige ongeregeldheden, vaak door toedoen van relschoppers die in het zwart gekleed gaan en ‘casseurs’ (brekers) worden genoemd. De grootste grief van de gele hesjes is het dalen van de koopkracht.

De grootste betogingen richtten zich in november tegen accijnsverhogingen op benzine en diesel. De regering trok die na de massale protesten in, maar de gele hesjes blijven de straat op gaan. Volgens peilingen staat zeker driekwart van de bevolking achter het protest dat zich vooral richtte tegen het verlies aan koopkracht door hogere energie- en brandstofprijzen die Macron voor het klimaat zei in te voeren. Bij de blokkades zijn vooral door ongelukken tien doden en honderden gewonden gevallen.

De ‘gilets jaunes’ zijn nauwelijks gecoördineerd. De eisen van de honderdduizenden deelnemers variëren. Bij eerdere betogingen tegen accijnsverhogingen verscheen steeds vaker de eis dat Macron moet aftreden. De ‘gele hesjes’ eisen nu ook „de macht voor het volk terug” via invoering van referenda en de verlaging van btw op eerste levensbehoeften.